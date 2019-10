Extra bussen tijdens de Zuidlaardernacht en Zuidlaardermarkt

Wie in de nacht van maandag op dinsdag op stap gaat in Zuidlaren, kan er niet alleen met de bus naartoe, maar 's nachts ook weer met de bus naar huis. Er rijden de hele nacht bussen in de richting van Groningen, Gieten, Veendam, Assen en Hoogezand.Op de dag van de Zuidlaardermarkt zet het OV-Bureau ook extra bussen in. Daarnaast worden op sommige trajecten langere bussen ingezet. Ben je van plan om met de bus naar de Zuidlaardernacht of naar de Zuidlaardermarkt te gaan? Kijk dan hier voor de exacte routes en vertrektijden.De Zuidlaardermarkt is iedere derde dinsdag van oktober en bestaat al meer dan 800 jaar. Het is de grootste paardenmarkt van Europa, met een grote kermis en een vier kilometer lange warenmarkt. Voorafgaand aan de markt is er in de nacht van maandag op dinsdag de Nacht van Zuidlaren.RTV Drenthe doet maandag en dinsdag verslag van de festiviteiten in Zuidlaren. Onze radio-uitzendingen komen beide dagen live vanuit het dorp. Ook in de nacht van maandag op dinsdag maken we live radio in Zuidlaren.