FNV dreigt streekvervoer plat te leggen als doorbraak cao-overleg uitblijft

Personeel in het streekvervoer legt donderdag en vrijdag het werk neer als onderhandelingen over een nieuwe cao vandaag opnieuw niks opleveren. Er zullen die dagen vrijwel geen bussen of regionale treinen rijden, kondigt FNV-bestuurder Martijn van der Gaag aan.

In september en oktober legden stakers het streekvervoer verspreid over het hele land ook al plat. Eigenlijk zou er in het najaar nog een vierdaagse landelijke stakingsreeks komen, maar die werd afgeblazen toen het cao-overleg met de werkgevers werd hervat. Tot nu toe heeft dat echter nog niet tot een bevredigend resultaat geleid, zegt Van der Gaag tegen persbureau ANP.

NS valt buiten stakingsactie

De vakbondsman vindt dat het loon van personeel van bijvoorbeeld Arriva of Keolis moet meebewegen met de hoge inflatie en dat er maatregelen genomen worden om de werkdruk en daarmee het ziekteverzuim te verlagen. "We hopen natuurlijk dat we er alsnog uitkomen, dan wordt de aangekondigde actie voor later deze week nog afgeblazen. Anders gaat de staking door", waarschuwt Van der Gaag.