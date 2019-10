RTV Drenthe zoekt een nieuw lid van de Raad van Toezicht

Het mediabedrijf RTV DRENTHE is als betrouwbare en onafhankelijke informatiebron dé spil in de Drentse samenleving. RTV Drenthe heeft een sterke marktpositie in de provincie Drenthe. Het accent in de uitzendingen op radio, tv en online ligt op nieuws en informatie, maar ook sport, cultuur en evenementen vormen een belangrijk onderdeel van de programmering. RTV Drenthe is een financieel gezond omroepbedrijf met ongeveer 90 medewerkers.

het toezicht op de realisatie van de doelstellingen van de stichting;

het toezicht dat – mede in het kader van de publieke taak van de omroep – de doelmatigheid en een kostenbewust beheer van de financiële middelen de juiste aandacht krijgen met het oog op de continuïteit;

het toezicht op (de effectiviteit van) het interne risicomanagement- en controlesysteem;

het vaststellen van de jaarrekening en van het publiek jaarverslag;

het vaststellen van de bekostigingsaanvraag;

het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving.

hbo- of academisch denk- en werkniveau;

kunnen opereren op strategisch niveau;

onafhankelijk (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggenspraak);</li

inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;

woonachtig in de provincie Drenthe.

collegialiteit en loyaliteit aan de gezamenlijke afspraken en besluiten;

beschikt over een relevant juridisch netwerk;

integriteit en onafhankelijkheid.