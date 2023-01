Aantal inbraken in Meppel vervijfvoudigd, rest van Drenthe stijgt gemiddeld een derde

In geen enkele andere gemeente in Nederland is het aantal woninginbraken vorig jaar zo hard gestegen als in Meppel. Het gaat om meer dan een vervijfvoudiging. De politie heeft vorig jaar 136 woninginbraken in de gemeente geregistreerd. In 2021 waren dat er nog 26.

De meeste inbraken zijn gepleegd in het centrum (44) en in de woonwijken Koedijkslanden (43) en Oosterboer (30). Onlangs zijn twee Meppelers van 21 jaar aangehouden voor een woninginbraak in de stad.

Stijging in heel Drenthe

Niet alleen in de gemeente Meppel is het aantal woningbraken gestegen. Gemiddeld genomen over de hele provincie gaat het om 34 procent meer dan in 2021. Dat maakt dat Drenthe de grootste stijging van alle twaalf de provincies heeft. Landelijk is er zo'n 3 procent meer ingebroken in woningen.

In de gemeenten Midden-Drenthe en Aa en Hunze is bijna sprake van een verdubbeling ten opzichte van 2021. In Midden-Drenthe was het vorig jaar 53 keer raak, tegenover 27 in 2021. En in Aa en Hunze is vorig jaar bij 43 woningen ingebroken, waar dat in 2021 nog om 23 ging.

Bekijk hieronder hoeveel woninginbraken er vorig jaar in jouw woonplaats zijn gepleegd

Toch is niet in iedere gemeente een stijging te zien. In de gemeenten Hoogeveen, De Wolden, Westerveld en Tynaarlo zijn vorig jaar minder diefstallen uit woningen geregistreerd door de politie.

Minder inbraken dan voor corona

Er mag dan wel meer zijn ingebroken in Drenthe vorig jaar, de trend is dat het nog steeds jaarlijks daalt. In 2021 daalde het aantal woninginbraken door corona namelijk fors. Vergeleken met 2020 is er dan ook minder ingebroken.

Winkeldiefstallen

Dieven hebben het afgelopen jaar niet alleen gemunt op woningen. Ook winkels zijn vorig jaar vaker bestolen. Het gaat om een stijging van iets meer dan 47 procent in de provincie. Ook dat ligt hoger dan het landelijk gemiddelde, dat rond de 30 procent ligt.

Binnen de provincie vallen vooral Midden-Drenthe, Hoogeveen en wederom Meppel op. In alle drie de gemeenten gaat het om een verdubbeling vergeleken met 2021, en voor Midden-Drenthe zelfs om een verdriedubbeling: van 7 naar 25. In Hoogeveen steeg het aantal winkeldiefstallen van 61 naar 131, en in Meppel verdubbelde het van 35 naar 70.