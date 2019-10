Anonieme beller bedreigt Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Het telefoontje van de man kwam aan het einde van de avond binnen bij de receptie. De beller zei niet wie hij was en belde anoniem."Hij zei op een vervelende manier dat hij binnen vijf minuten een woordvoerder wilde spreken. We hebben dat heel serieus opgevat en geprobeerd om zo snel mogelijk een woordvoerder aan de telefoon te krijgen", vertelt een persvoorlichter van het WZA. Wat de bedreiging precies was, wil ze niet zeggen.Het lukte uiteindelijk om iemand aan de telefoon te krijgen die de beller te woord kon staan. Maar op dat moment had hij opgehangen. Het ziekenhuis schakelde de politie in. Agenten hebben het terrein gecontroleerd en met een aantal medewerkers in het ziekenhuis gesproken. Daar bleek verder niets aan de hand te zijn."Achteraf bleek dat 13 minuten na het telefoontje richting ons ziekenhuis ook een ziekenhuis in Nijmegen is gebeld", vertelt de persvoorlichter van het WZA.De woordvoerder van het betreffende ziekenhuis in Nijmegen weet niets over een telefonische bedreiging. Als die bedreiging er wel zou zijn geweest, komt het ziekenhuis er waarschijnlijk ook niet mee naar buiten. Daarmee zou volgens dat ziekenhuis 'onnodig paniek worden gezaaid'.De politie heeft nog niet kunnen achterhalen wie er achter de bedreiging zit en heeft dus ook niemand kunnen aanhouden voor het incident. Wel staat voor de politie vast dat de melding vals was. Het onderzoek naar de bedreiging loopt nog.