Minder cybercrime, meer brandstichting: maar hoe veilig is het bij jou in het dorp?

De politie heeft in de provincie Drenthe vorig jaar meer misdrijven geregistreerd, vergeleken met 2021. Het gaat om een stijging van 4 procent en dat is minder dan landelijk. Over heel Nederland heeft de politie in 2022 namelijk 7 procent meer misdrijven geconstateerd.

Maar dat is een heel algemeen beeld. Zo is het aantal misdrijven in de gemeente Meppel met een kwart gestegen, terwijl het in Westerveld met 18 procent is gedaald. En waar de cybercrime met 17 procent is gedaald, is brandstichting met 34 procent toegenomen. De grootste stijging bevindt zich in diefstallen : van en uit voertuigen, winkeldiefstal, fietsen, zakkenrollerij en woninginbraken.

In onderstaande tool kan je zelf bekijken hoeveel misdrijven er het afgelopen jaar zijn gepleegd in jouw woonplaats. Ook kan je het verloop zien sinds 2012.

Vanwege privacyredenen maakt de politie niet openbaar hoeveel zedenmisdrijven en gevallen van dieren- en kinderporno en kinderprostitutie er per plaats zijn.

Autobranden Hoogeveen en Assen

Assen en Hoogeveen worden al geruime tijd geteisterd door autobranden. Dat is terug te zien in de politiecijfers, al gaat het daar niet specifiek om autobranden, maar om brandstichting in het algeheel.

In Assen is brandstichting vorig jaar met bijna de helft toegenomen: van 40 incidenten in 2021 naar 59 vorig jaar. In Hoogeveen is de brandstichting nauwelijks toegenomen, maar daar lag het ook twee jaar geleden al aardig hoog. In Hoogeveen gaat het om 40 keer brandstichting. Dat is ongeveer evenveel als gemeenten als Dordrecht (bijna 120.000 inwoners) of Haarlem (meer dan 160.000 inwoners). De brandstichting in Assen is te vergelijken met gemeenten als Almere (meer dan 210.000 inwoners) en Heerlen en Hengelo (beide tussen de 80.000 en 90.000 inwoners).

Vooral in de Asser wijken Assen-Oost (18), Lariks en Pittelo (beide 11) is vaak sprake van brandstichting, blijkt uit cijfers van de politie. Om bewoners in Pittelo een veiliger gevoel te geven, heeft de gemeente onlangs besloten tijdelijk twee camera's te plaatsen.