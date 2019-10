Cel- en werkstraffen geëist voor grof geweld in grillroom Jaffa

Twee medeverdachten van het geweld bij Jaffa op de vroege ochtend van 27 januari vorig jaar hoorden 180 uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf eisen. Dit zijn mannen van 20 en 22 jaar uit Emmen.Twee groepen mannen zaten 's nachts na het stappen te eten in de grillroom. In de groep van de verdachten werd geregeld het woord 'kanker' gebruikt. Een van de mannen uit de andere groep zei daar wat van, omdat hij het vervelend vond. Dat ontaardde in bekvechten, waarna ook met eten werd gegooid. Uiteindelijk gooide de man, die zich ergerde aan het taalgebruik van de verdachten een vork naar hen. Die belandde tegen het hoofd van de 20-jarige verdachte.Daarna sloeg de vlam in de pan. De beide groepen vielen elkaar aan. Er werd geslagen, geschopt en met stoelen gegooid, waardoor ook een lamp naar beneden kwam. Eén van de mannen kreeg glas in zijn arm en liep een slagaderlijke bloeding op. De man verloor veel bloed en moest naar het ziekenhuis.Beelden van de massale vechtpartij bij Jaffa circuleerden de dagen erna op internet. Burgemeester Van Oosterhout bepaalde dat de grillroom een maand lang elke avond om tien uur dicht moest om te voorkomen dat het weer mis zou gaan.De verdachten hebben bekend dat ze geweld hebben gebruikt. Dat was ook te zien op de beelden van het gevecht, die tijdens een eerdere zitting in mei dit jaar door de Asser rechtbank werden bekeken. Maar volgens de Emmenaren moesten ze zichzelf verdedigen tegen de andere groep. Dat blijkt niet uit de camerabeelden, vindt de officier van justitie. Volgens haar heeft vooral de 25-jarige hoofdverdachte, die een geoefend vechtsporter is, 'buitensporig' geweld gebruikt.De officier zei er wel bij dat ook de slachtoffers niet onschuldig zijn. Ook zij gebruikten geweld. De mannen van 22, 29 en 34 jaar moeten later nog voor de rechtbank verschijnen.Een paar weken voor het geweld bij Jaffa sloeg en schopte de 25-jarige verdachte uit Emmen een andere man op straat in elkaar. Volgens hem ging het om een afgesproken gevecht, maar volgens het slachtoffer niet. Op beelden die van het gevecht zijn gemaakt, is te zien dat de man veel klappen en trappen kreeg. Hij belandde uiteindelijk knock-out op de grond.De uitspraak is op 22 oktober.