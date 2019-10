Zeldzame paddenstoelenvondst: het moerastrechtertje

Van Tweel kwam de paddenstoel tegen tijdens zijn onderzoek naar geel schorpioenmos. “Ik had niet gelijk door dat het om het moerastrechtertje ging. Er zijn namelijk zoveel soorten paddenstoelen in Nederland. Maar mijn voelsprieten gingen wel gelijk aan door de plek waar ik de soort vond.”Het natuurgebied de Meppelerdieplanden ligt tussen Meppel en Zwartsluis en is in beheer van Natuurmonumenten. Het gebied bestaat uit natte, schrale graslanden. “Je staat daar tot aan je enkels in het water. De meeste paddenstoelensoorten staan op drogere grond. Er zijn maar weinig soorten die in het water staan. Ik heb de paddenstoel toen mee naar huis genomen om te onderzoeken. Daar kwam ik erachter dat het om het moerastrechtertje ging”, vertelt Van Tweel.De vondst is bijzonder te noemen omdat de paddenstoel maar twee keer eerder in Nederland is waargenomen. In 1939 in Geldermalsen en in 2007 in het Coovels bos in Noord-Brabant. Ook internationaal komt de soort bijna niet voor. Alleen in Denemarken en Duitsland is het moerastrechtertje gevonden.Van Tweel plaatst echter wel een kanttekening. “Wetenschappers die onderzoek doen naar paddenstoelen komen niet vaak in moerasgebieden waar het moerastrechtertje groeit. De soort is zonder enige twijfel zeldzaam, maar het feit dat hij bijna niet wordt gevonden, betekent niet dat hij niet vaker voorkomt.”Het moerastrechtertje is klein. De hoed heeft een trechtervorm en is grijs of grijsbruin gekleurd. In de Meppelerdieplanden is de soort op drie plekken aangetroffen. In totaal gaat het om tien exemplaren.Van Tweel benadrukt dat het niet de bedoeling is dat mensen zelf in het gebied op zoek gaan naar de paddenstoel. “De Meppelerdieplanden is een kwetsbaar gebied. Het is afgesloten voor publiek. Vanaf de weg is het gebied wel goed te overzien.”