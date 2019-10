Politie valt huizen in Assen binnen in drugsonderzoek

De politie heeft vanochtend in verband met een drugsonderzoek invallen gedaan in twee woningen in Assen.

De inval in een huis aan de Rodeweg is nog gaande. Voor de woning staan politie-auto's en een ME-busje. Het huis is afgezet met hekken. Er is nog niemand aangehouden.De inval in de andere woning is al afgerond. Volgens de politie is daar niets aangetroffen.Aanleiding voor de invallen waren tips over overlast in de buurt.