Drentse ziekenhuizen scoren slecht in financiële stresstest

Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen behoort volgens de onderzoekers tot de grotere dalers in het segment kleinere ziekenhuizen. In de ranglijst belandt het ziekenhuis in de Drentse hoofdstad op plaats 38 van de 64 ziekenhuisorganisaties die in het onderzoek zijn meegenomen.De drie ziekenhuizen van Treant staan op plaats 45. Treant maakte in 2018 een winst van 9 miljoen euro. Voor dit jaar dreigen er echter rode cijfers, zo maakte topman Rolf de Folter vorige week bekend. Ook verdwijnen er 500 banen bij Treant. Door aanpassingen in de spoedzorg in Hoogeveen en Stadskanaal en de verschuiving van patiëntenstromen naar andere ziekenhuizen is er minder werk.