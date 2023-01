Deze bikkels doen het: buitenzwemmen in de vrieskou

Bij hoge temperaturen nemen mensen vaker een verfrissende duik in een openluchtzwembad of in een van de zwemplassen in Drenthe. Maar in het zwembad De Leemdobben in Vries kun je het hele jaar door zwemmen. Ook als de temperatuur rond het vriespunt ligt.

Met een temperatuur van 23 graden is het water niet zo koud, maar in en uit het bad stappen is een ander verhaal. "Je moet snel onder de warme douche en je kleren weer aantrekken. Maar je went er ook wel aan", vertelt een zwemmer. "Het is een heel gek idee dat je hier 's ochtends in je zwembroek rondloopt en als je 's middags naar buiten gaat denkt: 'Hé, ik moet een jas aan'. Dat is wel grappig, ik houd er wel van."