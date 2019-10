Asser hotelkamers 'geblockt' in periode Formule 1 vanwege gelukszoekers

Op social media wordt nu druk gespeculeerd dat het TT Circuit Assen 'achter de hand wordt gehouden', mocht het circuit in Zandvoort toch niet op tijd klaar zijn. En dat de Formule 1-organisatie voor de zekerheid alle hotels in Assen heeft afgeboekt.Het klopt dat zowel bij Hotel Van der Valk Assen, als bij de Bonte Wever en bij City Hotel de Jonge geen enkele hotelkamer online valt te boeken in die periode. Via boekingssites als Booking.com staat bij alle drie de hotels te lezen 'de accommodatie is uitverkocht op die data'. Ook bij Hotel van der Valk in Spier is in die dagen 'geen beschikbaarheid'.Volgens hoteleigenaar Rob van der Valk van Hotel Assen heeft dat 'niets te maken met een boeking van de Formule 1-organisatie'. Wel met 'verdachte boekingen van grote groepen'. "We merkten dat twee bedrijven nogal wat hotelkamers boekten voor die periode. Dat is apart, vooral omdat het zover van tevoren is. We vertrouwden het niet en daarom is het online boeken door ons dichtgezet."Directeur Rob Riper van City Hotel de Jonge ontdekte dezelfde beweging. "We kregen verdachte groepsboekingen. Als we vroegen om het nummer van een virtuele creditcard, dan kregen we dat niet. Dat vonden we raar en daarom hebben we het online boeken op die dagen geblokkeerd."De hotels willen voorkomen dat mensen gaan speculeren met hotelkamers, omdat ze erop gokken dat Assen misschien toch uitvalsbasis wordt voor de Formule 1-races. "De ene groep zal het doen om er zeker van te zijn om hotelkamers te hebben. Zeg maar de gelukszoekers. Maar je wilt ook voorkomen dat bepaalde lieden met hotelkamers gaan speculeren, en voor dikke prijzen doorverkopen, mocht Assen toevallig wel ineens in beeld komen", zegt Van der Valk.De hotels nemen daarom geen enkel risico en het online boeken voorlopig onmogelijk gemaakt. Gevolg kan namelijk zijn dat door late annuleringen de hotels in die periode ineens met grote partijen lege kamers komen te zitten. "Tot enkele dagen ervoor kun je annuleren. En wij zitten er niet op te wachten dat we dan ineens allemaal lege hotelkamers hebben, terwijl we andere mensen 'nee' hebben moeten verkopen", zegt Van der Valk.Volgens de Asser hotelbaas is het niet uniek dat er voor een bepaalde periode even niet online geboekt kan worden bij zijn hotel. "We doen het vaker, als we iets niet helemaal vertrouwen." Hoelang het online boeken voor die periode geblockt blijft, kan Rob van der Valk niet zeggen.Volgens de hotels kunnen voor die periode wel kamers worden gereserveerd, maar dan alleen telefonisch of per mail. "Via die route kunnen we de zaak beter controleren", besluit de hotelbaas.Ook voor Hof van Saksen in Nooitgedacht geldt dat er online geen accommodatie meer te boeken is tussen 30 april en 3 mei. Maar woordvoerder Jeannette ten Kate laat weten dat het resort 'helemaal niets geblokkeerd heeft'. "Het gaat bij ons echt om reserveringen waardoor we in die periode vol zitten. Het is vanaf 24 april ook meivakantie, en onze groepsaccommodaties zijn dan zeer gewild. Ze zijn al langere tijd geleden geboekt, en we weten zeker dat het echt niets met de Formule 1 te maken heeft", zegt Ten Kate.Het TT Circuit in Assen doet niet mee aan alle speculaties. "Ik weet het op dit moment ook niet. Ik denk dat als Zandvoort het uiteindelijk toch niet lukt, dan wordt de Formule 1 in ons land een jaar doorgeschoven", zo vermoedt voorzitter Arjan Bos. "Meer kan ik er niet van zeggen."