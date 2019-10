Directie Trajectum: 'Wij moffelen helemaal geen incidenten bij Hoeve Boschoord weg'

Werknemers en oud-werknemers luiden de noodklok. Hoeve Boschoord verzwijgt zware incidenten met tbs-patiënten in de instelling. In de Telegraaf laten ze vanmorgen weten dat incidenten worden afgeschaald om ervoor te zorgen dat de instelling er geen melding van hoeven te maken.Incidenten zoals agressie, bedreigingen en smokkel, zouden bewust klein gehouden worden. De voorvallen zouden 'tientallen keren per jaar' in een lagere categorie worden geplaatst, om zo sancties te voorkomen.De hoogste categorie, categorie vier, betekent een melding aan Den Haag. "Wat ons opvalt is dat de meeste ’categorie vier-zaken’ later opeens als categorie drie in het systeem blijken te staan. Dan heeft iemand later bewust het incident afgeschaald", aldus een medewerker van de kliniek.Bestuursvoorzitter Marjolein Bolt schrijft in de verklaring dat ze ontsteld is over de berichten in de media. "Trajectum volgt de landelijke richtlijnen rond het melden van incidenten en het verlenen van verloven. In het geval van een tbs-maatregel betekent dit dat er altijd (externe) toetsing op het verlof plaats vindt."Hoe vaak er incidenten plaatsvinden in Hoeve Boschoord wil Trajectum niet zeggen. Wel dat incidenten regelmatig voorkomen. In Hoeve Boschoord verblijven mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Er zitten ook cliënten met tbs, van wie een aantal niet buiten de muren van de instelling komt.Bolt: "Besluiten over verloven worden altijd voorgelegd aan de landelijke commissie, waarna het besluit namens de minister wordt genomen. Over de beëindiging en verlenging van TBS beslist de rechter. Ook het Openbaar Ministerie heeft een rol en verantwoordelijkheid als het gaat om ernstige incidenten."Inmiddels heeft minister Sander Dekker van Rechtsbescherming om opheldering gevraagd. In het vragenuurtje van de Tweede Kamer vanmiddag zei hij dat er een onderzoek komt door de Inspectie Justitie en Veiligheid . Dekker wil eerst weten wat er werkelijk aan de hand is. "We moeten praten op basis van de feiten en niet op basis van anonieme bronnen.""De enige manier om dit te toetsen, is de Inspectie langs te laten komen", aldus de minister. De kliniek verwelkomt zo'n bezoek, voegde hij toe.Bestuursvoorzitter Marjolein Bolt vindt niet dat Trajectum iets fout doet. Ze verwijst vooral naar wat er goed gaat. "Het is buitengewoon vervelend om als organisatie op deze manier in de belangstelling te staan. Alle mooie dingen, die er gebeuren zijn weg en lijken er niet toe te doen."Trajectum ligt al jaren onder vuur. Een groot ziekteverzuim, deskundigen die vertrekken, reorganisaties die op het laatste moment worden teruggetrokken en een miljoenentekort. Vooral een tekort aan personeel is een groot probleem. In het management, maar ook in de zorg is veel kennis de afgelopen jaren verdwenen. Vooral vanuit onvrede met de gang van zaken binnen Trajectum.