Melkprijs steeg in 2022 naar recordhoogte, boer profiteert

Het gemiddelde inkomen van de Nederlandse melkveehouder wordt nu geschat op 115.000 euro. Dankzij de prijsstijging van het 'witte goud' ligt dat bedrag 70.000 euro hoger dan in 2021, concludeert De Telegraaf . "Het is een kwestie van vraag en aanbod. Op het moment dat er meer vraag naar melk is, dan stijgt de prijs", verklaart Bruins.