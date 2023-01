OM eist negen maanden cel voor aanranding drie vrouwen in Emmen

Voor het aanranden van drie vrouwen in Emmen is tegen een 36-jarige man een celstraf geëist van 281 dagen, waarvan 180 dagen voorwaardelijk. De man heeft 101 dagen in voorarrest gezeten. Wat betreft het Openbaar Ministerie (OM) hoeft hij niet terug naar de cel.

De man woonde in Emmen toen hij in september 2021 een vrouw op de fiets achterna fietste. Hij sneed haar af en dwong haar af te stappen. Hij probeerde haar te zoenen en betaste haar. Ze weerde hem af en in een opwelling stelde ze hem voor telefoonnummers uit te wisselen. De man ging hierop in.

WhatsApp-berichten

Daarna stuurde hij haar seksueel getinte en beledigende berichten. De vrouw stapte hiermee naar de politie en deed aangifte. Via de telefoongegevens kwam de politie bij de man uit. Er bleken meer aangiftes tegen hem in het systeem te zitten. In juli 2019 zou hij eveneens twee vrouwen in Emmen hebben aangerand.

De jurk van een van deze vrouwen was destijds op DNA onderzocht. De man had haar meermalen aangeraakt. Op die plekken zaten DNA-sporen, waaronder huidschilfers, van de man. De man zei tegen de rechter dat hij de vrouwen alleen heeft aangesproken en niet aangeraakt. De man verblijft nu in een kliniek in Balkbrug.

Psychische stoornis

De man is door een psychiater onderzocht. Die stelde bij hem een psychische stoornis vast, in de vorm van schizofrenie. De man kampt ook met een verstandelijke beperking. De stoornis heeft vermoedelijk doorgewerkt in zijn gedrag richting de vrouwen, wat hem verminderd toerekeningsvatbaar maakte.

De kans op herhaling is door het verblijf in de kliniek en medicatie fors verminderd. De officier van justitie vindt dat de behandeling moet worden voortgezet. Ze hield rekening met de kwetsbaarheid van de verdachte en dat de zaak veel eerder aan de rechter voorgelegd had kunnen worden.