Door de tepeltatoeages van Hoogeveense Diede voelen vrouwen zich weer compleet

Bij Ineke zijn haar beide borsten geamputeerd. Na een hersteloperatie had ze borsten zonder tepels. "Dat vond ik wel choquerend eigenlijk. Ik voelde me niet compleet", vertelt ze.Ineke liet een tepeltatoeage zetten door Passier en is heel blij met het resultaat. "Het ziet er heel natuurlijk uit. Het lijkt zelfs alsof de tepelhof reliëf heeft. Ik heb mezelf nu weer helemaal teruggevonden."Pijnlijk vond ze het niet. "Het is alsof iemand kleine prikjes geeft. Maar ik had het er graag voor over. Pijnlijk kan ik dat niet noemen. De huid van mijn borsten was door de operatie al minder gevoelig geworden."Ze koos voor een wat kleinere tepel dan die ze oorspronkelijk had. "Ik had een grote tepel in mijn hoofd. Maar toen dacht ik dat ik ook een wat kleinere kon doen. En dat vind ik eigenlijk wel mooier", aldus Ineke.Op haar beurt vindt Diede Passier het fantastisch dat ze dit voor mensen kan doen. "Als het af is en mensen zijn er blij mee, dan raakt mij dat ook. En dat vind ik belangrijk in mijn werk", zegt ze.Passier werkte in de verpleging en kon dat fysiek niet meer aan. Toen zocht ze alternatief werk waarbij ze kon zitten en toch betekenisvol werk kon doen. Ze zag een filmpje over medisch tatoeëren en dat wekte meteen haar interesse.Ze volgde een cursus waarbij ze vooral veel moest oefenen, oefenen, oefenen. Eerst op een kunstborst en later op een echt model. "Dat vond ik best spannend. Want het is wel definitief."Of het wel eens mis is gegaan? Nou, ze had zelf eens het idee dat ze een kleur had gebruikt die niet paste bij de vrouw bij wie ze een tatoeage zette. De kleur was door de vrouw zelf gekozen. "Toen heb ik haar later benaderd met de vraag of ze wel tevreden was met de kleur. Toch niet. Toen heb ik alsnog de kleur veranderd", aldus Passier.Passier laat flesjes met verschillende kleuren inkt zien, die ze gebruikt om de tepel zo natuurlijk mogelijk te laten lijken. Er zit zelfs een flesje blauwe inkt bij. "Dat is om een bloedvat na te bootsen", vertelt ze.Naast tepels tatoeëert Passier ook wijnvlekken en littekens. "Dingen die teveel opvallen probeer je een beetje minder te maken en dingen die te weinig opvallen, of er niet meer zijn, zoals tepels, kun je weer reconstrueren".In de toekomst zou ze graag nog wenkbrauwen leren tatoeëren. "Mensen zonder wenkbrauwen die mij nu benaderen met de vraag of ik hen kan helpen moet ik nu doorverwijzen. Ik behandel ze liever zelf."Passier krijgt haar klanten via doorverwijzing van een arts. De intake voor Drentse vrouwen gebeurt bij kapsalon Jonkers in Hoogeveen. De behandeling zelf vindt plaats bij een kliniek buiten Drenthe.