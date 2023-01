Lefier is van plan om school De Braakhekke in Emmer-Compascuum te kopen

Woningbouwcorporatie Lefier is van plan om de school De Braakhekke in Emmer-Compascuum te kopen. Het gebouw komt nog dit jaar leeg te staan. Leerlingen en personeel verhuizen dit najaar naar het kindcentrum dat momenteel elders in het dorp wordt gebouwd.

Volgens woordvoerder Gijs Bosman van Lefier vindt de verkoop plaats op basis van een oude afspraak tussen Lefier en de gemeente Emmen, de huidige pandeigenaar. "We hebben een eerste recht van koop op deze locatie. Wij hebben destijds multifunctioneel centrum De Deele in Emmer-Compascuum ontwikkeld en daar zat als optie ook de locatie van De Braakhekke bij."

De intentie is om dit najaar de handtekeningen onder het koopcontract te plaatsen. Over een exacte bestemming moet nog worden nagedacht, aldus Bosman.

Zorghotel

Een concrete invulling is al bedacht door Dorpenzorg, het platform waarin de zes dorpsbesturen van het Mondengebied in vertegenwoordigd zijn. Naast Emmer-Compascuum zijn dat Nieuw-Weerdinge, Weerdinge, Emmer-Erfscheidenveen, Foxel en Roswinkel. Zij gaven twee jaar geleden aan het pand te zien als een geschikte locatie voor een zorghotel of zorgpension. Het idee is dat mensen die kortdurende zorg nodig hebben na bijvoorbeeld een ziekenhuisbezoek er kunnen verblijven.

Onderzoek

Volgens Jan Schoonbeek, dorpsvoorzitter van Weerdinge, staan die plannen nog steeds overeind. "Onderzoeken naar de behoefte en samenwerking met andere partijen zitten er op. En die zijn positief uitgevallen. De komende maanden gaan we kijken hoe de organisatie precies vorm moet krijgen."

Volgens hem zit Dorpenzorg hiervoor met zorginstellingen iCare en Tangenborgh om tafel en wordt er met de provincie gepraat over subsidiemogelijkheden. "Maar denk ook aan een zorgloket en verzekeraars." Het ziet er allemaal goed uit, aldus Schoonbeek. "Anders waren we er al mee gestopt."

Sympathiek

Ook Lefier is als beoogd nieuwe eigenaar een gesprekspartner. Volgens Schoonbeek staat de corporatie sympathiek tegenover het zorghotelplan.

Bosman laat weten bekend te zijn met het plan. "We wijzen dat niet direct af, maar we bekijken nog wel of er nog mogelijke alternatieven zijn." Zorg is sowieso een thema die een rol gaat spelen bij een nieuwe toekomst in het geval van aanschaf van het pand, aldus Bosman.

Wel kan het in dat geval nog even duren voordat De Braakhekke wordt aangepakt. "Er gaat niet meteen een sloopkogel door het gebouw of iets dergelijks. We gaan de komende jaren goed nadenken over een nieuwe invulling."

Bestaand vastgoed

De gemeente Emmen bevestigt de gesprekken met Lefier over de voorgenomen verkoop. Wat betreft het idee voor een zorghotel, zegt de gemeente bekend te zijn met de 'wens en de behoefte vanuit de dorpsbesturen'. "Daarom hebben we ook meegewerkt aan het haalbaarheidsonderzoek van Dorpenzorg zelf", aldus een woordvoerder.