Man (42) uit Emmen krijgt werkstraf voor terroriseren ex en kinderen

De man teisterde zijn ex vorig jaar maandenlang met berichten. In één van deze berichten stond de tekst: "Je kan een kogel door je kop krijgen". Zelfs één van hun kinderen werd erbij betrokken. De man stuurde één van zijn kinderen dat er iets ergs met zijn moeder stond te gebeuren.Het bleef niet alleen bij dreigende berichten. De man was vaak bij het huis van zijn ex te vinden en maakte de sloten van haar woning onklaar. In november vond er een ‘stop-gesprek’ plaats tussen de man, zijn ex-vrouw en de politie. Toch ging de man door met het belagen van het gezin.De dreigementen begonnen toen de relatie tussen de man en zijn ex vorig jaar februari strandde. De man is in december opgepakt en nu op voorwaarden vrij. Sindsdien houdt hij zich gedeisd.