Nico Uppelschoten (78) weer lijsttrekker bij PVV Drenthe

Hij is inmiddels 78 jaar oud, maar weet nog niet van ophouden als het gaat om de provinciale politiek. Nico Uppelschoten uit Eelde voert voor de PVV Drenthe opnieuw de kandidatenlijst aan tijdens de komende Statenverkiezingen.

De de lijst is gisteren definitief vastgesteld door de partij. Het is de derde keer voor Uppelschoten dat hij lijsttrekker is. De PVV begon deze Statenperiode met drie zetels, maar raakte in november 2021 eentje kwijt doordat de Emmense Sonja Kort uit de fractie stapte en haar eigen partij STIP begon.

Uppelschoten zit sinds 2011 in de Drentse Staten. Hij heeft vanaf 2013 de leiding over de PVV-fractie en ook over de PVV Drenthe, met ook een fractie in de gemeenteraad van Emmen. Uppelschoten voelt zich beslist niet te oud om nog weer een volledige bestuursperiode aan de slag te gaan. Hij gaat met de komende verkiezingen graag de strijd aan met de 'gevestigde partijen'. "Die laten heel veel zaken liggen, en ze luisteren niet naar mensen. Burgers keren zich niet voor niets steeds meer af van de politiek."

Lat ligt hoog

Als lijsttrekker legt Uppelschoten de lat hoog voor de verkiezingen van 15 maart, waaraan in Drenthe negentien partijen meedoen. Ambitieus laat hij weten: "Het liefst wil ik terug naar het oude niveau van vijf zetels. Dat was in 2015, voordat Forum voor Democratie mee ging doen. Maar minimaal vier zou mooi zijn", zegt hij gretig.

De PVV kwam in 2011 voor het eerst het Drents Parlement binnen met vier zetels. Dat was toen onder leiding van Ronald Beimers uit Roden. Die gaf in september 2013 als Statenfractievoorzitter het stokje over aan Nico Uppelschoten, vanwege privéomstandigheden. Vorig jaar september overleed Beimers op 52-jarige leeftijd aan longkanker.

