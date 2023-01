Emmen scherpt toezicht raadszaal aan na pietprotesten: 'Niet naïef zijn'

De gemeente wil nu dat iedereen zich inschrijft die de commissie- en raadsvergaderingen bij wil wonen. Het invullen van een tekenlijst was altijd al de bedoeling, maar bezoekers worden vanaf nu gevraagd deze in te vullen. In het kader van deze toegangscontrole wordt ook gevraagd of zij voor specifieke agendapunten komen.

"We vinden dit een werkwijze die op dit moment passend is", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Vergaderingen van de gemeenteraad zijn natuurlijk openbaar, maar we willen naar aanleiding van de gebeurtenissen begin november ook niet naïef zijn." De gemeente voert deze werkwijze in ieder geval tot de zomer in. Daarna wordt er geëvalueerd.