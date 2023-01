Vrouw (33) uit Norg laat zich meeslepen door inbrekende vriend

Een 33-jarige vrouw uit Norg hangt een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van vier maanden boven het hoofd, voor heling en een inbraak in een woning in Een-West. Ze liet zich meesleuren door haar vriend, die eerder voor inbraken tot 2,5 jaar cel werd veroordeeld.

De vrouw werd april vorig jaar in haar woonplaats door een agent aangesproken. De vrouw sjouwde rond middernacht met een loodzware tas en een tv. De agent wilde weten wat dit had te betekenen en waar de goederen vandaan kwamen. Zonder nadenken wees de vrouw naar het clubgebouw van de tennisvereniging. Haar vriend was nog aan het inbreken.

Met de buit onderweg naar huis

De 43-jarige vriend had haar de tv en tas met snoepgoed aangereikt om die naar haar huis te brengen. De agenten pakten beiden op. In de woning van de vrouw lagen ook gestolen portofoons en oplaadstations. Die kwamen uit de manege in Norg. De vrouw ontkende de inbraak, maar heling kan haar wel worden verweten zei de officier van justitie.

De vrouw was ook betrokken bij een woninginbraak in maart 2021 in Een-West. Van de inbraak zijn camerabeelden. Hierop is te zien dat de vrouw met een subwoofer uit de woning komt. De hele woning was overhoopgehaald. "Een plek waar iemand zich veilig moet kunnen wanen", zei de aanklaagster.

Slecht in haar vel

De officier van justitie gelooft de vrouw wel dat ze in die periode niet stevig in het leven stond. Zij en haar vriend gebruikten destijds veel drugs. "Dat neemt niet weg dat ze andere keuzes had kunnen maken. Er is geen sprake van dwang", zei de officier van justitie. Ze woog deze persoonlijke omstandigheden wel mee in haar strafeis.

De relatie is nu verleden tijd, zei de vrouw tegen de rechter. Ze pakt alle hulp aan om haar leven te beteren, zag ook de officier van justitie. De advocaat dichtte de vrouw een kleinere rol toe en stelde een nog mildere straf voor. Hij vroeg de rechter rekening te houden met de tijdrovende behandeling waar de verdachte binnenkort mee begint.