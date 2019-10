David Post en Marco Dam treden terug uit raad van bestuur Treant

David Post en Marco Dam stappen uit de raad van bestuur van de Treant Zorggroep. Ze kwamen in 2017 namens de medische staf in het bestuur. De toenmalige OR was daar erg kritisch over.

Anesthesioloog David Post en chirurg Marco Dam kwamen in 2017 in de raad van bestuur. Daar was kritiek op, onder andere omdat er angst was voor belangenverstrengeling.Dat ze nu stoppen komt volgens woordvoerder Stefan Wesselink vanwege de grote veranderingen bij Treant. "Ze geven aan dat ze dat lastig te combineren vinden en willen zich weer volledig op hun medische werk richten."Treant maakte vorige week bekend dat er 500 banen gaan verdwijnen en dat de spoedeisende hulp in Hoogeveen (in april) en Stadskanaal worden omgevormd tot 'basisspoedposten'. Door het verdwijnen van zorg bij Treant is er minder werk. Financieel zijn er ook zorgen, zo dreigen er voor dit jaar rode cijfers.Volgens Wesselink is het de bedoeling dat er namens de medische staf één nieuwe vertegenwoordiger in de raad van bestuur komt. "Maar dan wel iemand die fulltime beschikbaar is."Huidig OR-voorzitter Geert Oosting zegt nog geen standpunt te hebben over deze verandering. "We gaan het daar donderdag over hebben. Maar op persoonlijke titel kan ik me wel voorstellen dat als besturen veel tijd opslokt dat je medische werk daardoor in het gedrang kan komen."De vorige OR dreigde de aanstelling van de medici in de raad van bestuur juridisch aan te vechten, maar zag daar uiteindelijk van af. Oosting zegt achteraf het gevoel te hebben dat het installeren van Post en Dam wel voor meer onderlinge verbinding heeft gezorgd.