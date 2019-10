Verdachte dodelijke schietpartij: 'Ik wilde respect van mijn broer'

“Het spijt me heel erg, want het is mijn broer en ik hou van hem.” Dat zei de 23-jarige Assenaar, die op 27 juni zijn broer neerschoot in zijn huis aan de Rolderstraat, vanmiddag in de rechtbank in Assen. Hij had het wapen gepakt omdat hij zich gekleineerd voelde, vertelde de man. Schieten was nooit de bedoeling geweest.

Zijn 32-jarige broer was een paar weken over uit Curaçao en logeerde bij de Assenaar, zegt zijn advocaat Meindert Doornbos. Op de avond van 27 juni – buiten was het TT Festival al begonnen – hadden de twee onenigheid. “Het was een moment van emotie, we hadden een botsing. Ik wilde een beetje respect van hem”, aldus de Assenaar. “Hij was in mijn huis, waar hij alles mocht. Hij sliep er, mocht de hele dag gamen als hij dat wilde, en roken…”Uit woede over het gedrag van zijn grote broer trok hij het wapen. “Dat had hij ooit ergens gevonden en bewaard”, aldus advocaat Doornbos. Volgens de Assenaar ging het wapen per ongeluk af op het moment dat hij er één keer mee zwaaide. “Ik heb er nooit mee geschoten.”De kogel die eruit kwam, belandde in de halsstreek van zijn broer. In paniek rende de Assenaar de straat op, waar hij riep om hulp omdat hij zijn broer had neergeschoten. Doornbos: “Een voorbijganger is met hem mee naar binnen gegaan en heeft hem verteld dat hij het bloeden moest stelpen met een doek. Iemand anders heeft 112 gebeld. Toen de politie kwam, zat mijn cliënt naast zijn broer om hem te helpen. Zijn broer is in de ambulance op weg naar het ziekenhuis overleden. Dit is beslist geen moord, maar een noodlottig ongeval.”De 23-jarige verdachte, die sinds september vorig jaar in Assen woonde vanwege zijn opleiding, zit sinds eind juni vast. “Ik denk elke avond aan wat er is gebeurd en aan mijn ouders. Ik moet ermee leven en zal mijn verantwoordelijkheid nemen”, zei de man tegen de rechters.Omdat de onderzoeken naar de geestesgesteldheid van de man nog niet zijn afgerond, kan de rechtszaak voorlopig niet inhoudelijk worden behandeld. Mogelijk gebeurt dat op de volgende zitting over drie maanden. Tot die tijd blijft de Assenaar vastzitten.