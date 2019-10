Oktoberfest Alteveer op losse schroeven

Vanuit het dorp kwamen bij de commissie verschillende bezwaren binnen. Het dorp heeft namelijk een haat-liefde verhouding met het feest. Behalve het lawaai is er met name veel overlast van dronken bezoekers na afloop en dat stoort omwonenden, die de feestgangers liever niet door hun tuin zien lopen. Het feest duurt tot twee uur 's nachts.De organisatie wilde aanvankelijk dit jaar het feest daarom organiseren in Slagharen. Maar dit voorjaar kwam de organisatie daar toch weer op terug. Ook in Slagharen maakten omwonenden al snel bezwaren kenbaar. En dus keerde de organisatie terug naar Alteveer. Er kwam een belofte om met bike-teams toezicht op de vertrekkende feestgangers te houden.Volgens de bezwaarschriftencommissie is er veel aan te merken op de omgevingsvergunning die onderdeel is van de evenementenvergunning. Behalve wat betreft verkeers- en geluidshinder schrijft de commissie dat ook te summier is onderbouwt wat de gevolgen zijn voor de ecologie.Opmerkelijk is de constatering van de bezwaarschriftencommissie dat het terrein dan wel als evenemententerrein bekend staat, maar dat het niet de officiële bestemming evenementen heeft. En dat maakt het belang van een goede omgevingsvergunning nog meer noodzakelijk.Vanmiddag, vier dagen voor het feest, valt de uitspraak Henry Willems rauw op het dak. Henry Willems is veiligheidscoördinator van grote evenementen en is door de oorspronkelijke organisatoren aangezocht om het feest dit keer in goede banen te leiden. Hij baalt er van dat de uitspraak zo vlak voor het evenement wordt gedaan.Morgen beslist het college van burgemeester en wethouders van De Wolden of ze het advies van de bezwaarschriftencommissie opvolgen. In dat geval moet de procedure opnieuw en is er opnieuw bezwaar mogelijk. Mocht het zover komen, dan kondigt Henry Willems alvast een gang naar de kort geding rechter aan.