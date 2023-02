Omwonenden Noord Lheeder Es: Er wordt veel meer gespoten in de lelieteelt

De CBS-cijfers geven een gemiddelde aan van 114 kilo aan middelen per hectare per jaar. Daar gaat 83 kilo paraffineolie af. Die olie is nodig voor het beter laten functioneren van het chemische gewasbeschermingsmiddel. Uiteindelijk landt er volgens het CBS gemiddeld in de lelieteelt 31 kilo landbouwgif per hectare per jaar op een akker (2020).