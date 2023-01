Mogelijk nieuwe units op sportpark 2e Exloërmond: 'Te weinig kleedruimte'

Een andere optie was het verbouwen en renoveren van de kleedkamers in het dorpshuis. Daarnaast lopen er ook onderzoeken naar het realiseren van een multifunctionele accommodatie (mfa) in 2e Exloërmond. Volgens de gemeente worden hierin ook de ontwikkelingen wat betreft het sportpark meegenomen. Volgens een woordvoerder verwacht Borger-Odoorn daar de komende maanden meer duidelijkheid over te kunnen geven.

"Het is een behoorlijke puzzel. Daarom duurt het misschien ook iets langer", concludeert Bergmann. "Want als je de kleedkamers in het dorpshuis gaat renoveren, en er komt toch een mfa, dan is dat weggegooid geld. Met de verkoop van units heb je nog restwaarde. We moeten een oplossing verzinnen die het meeste waard is. Maar het is voor ons momenteel lood om oud ijzer. We zijn deze situatie gewend. Er moet geen overhaaste beslissing worden gemaakt."