Boer legt dode schapen langs de weg als protest tegen wolf: 'Er moet wat gebeuren'

Toen de boer dit weekend bij zijn schapen ging kijken, vond hij elf dode dieren. Vijf andere schapen die gewond waren heeft hij laten inslapen. "Het is een ramp voor mij. Dit was altijd een hobby, maar ik kan er zo niets meer mee. Dit is niet mijn dierenliefde, want ik pas altijd goed op m'n schapen. Maar hier kan ik niet verder mee leven", stamelt hij geëmotioneerd voor de camera van RTV Drenthe. "Ik stop er nu mee."