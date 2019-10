Vijf vragen over de massale paddenstoelengroei

Meer weten over de Drentse natuur? Ontdek ‘t op ROEG!

"Door het hele bos zitten schimmeldraden. Op die draden zitten allemaal kleine knopjes. Die liggen te wachten tot het een geschikt moment is om te gaan groeien. Door de regen van de afgelopen weken is de bovenlaag van de grond vochtig geworden. De regen was eigenlijk het startsein van de paddenstoelen om tevoorschijn te komen. De paddenstoelen die je nu ziet zijn de vruchten van de schimmeldraden die door het bos lopen.""Op dit moment groeit massaal de vliegenzwam (ook wel bekend als de rode paddenstoel met de witte stippen), de kastanjeboleten, de zwavelkopjes en het kleverig koraalzwammetje. Ik heb zelf nog nooit zoveel vliegenzwammen en kastanjeboleten bij elkaar gezien. Voor mij is dit dus ook bijzonder.""Ik vind zelf de goudhoed heel mooi. Die heeft zo’n mooie kleur en is zo mooi van vorm. De goudhoed zag je hier tien jaar geleden niet. Pas de laatste jaren zie je deze soort her en der tevoorschijn komen. Dat vind ik wel een bijzonder exemplaar.""Paddenstoelen zijn belangrijker voor het bos dan wij denken. Paddenstoelen werken samen met heel veel boomsoorten. Paddenstoelen geven bepaalde voedingsstoffen aan bomen en de bomen geven weer suikers terug aan de paddenstoelen. Als al die schimmels er niet waren zou het bos lang niet zo goed groeien. Onder naaldbomen vind je weer hele andere paddenstoelensoorten dan onder loofbomen. Vaak vind je vliegenzwammen bijvoorbeeld onder beuken en berken en cantharellen onder eiken.""Dat weet je nooit precies. We hebben één keer een nachtvorst gehad afgelopen week. Daar hebben de paddenstoelen niet zoveel last van. Als het echt gaat vriezen dan worden heel veel soorten een soort puddinkjes. Dan storten ze in elkaar. Totdat het gaat vriezen kan je er in ieder geval eindeloos van genieten."