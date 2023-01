College ruilt gemeentehuis in voor buurthuis: 'Willen dichter op het vuur zitten'

Knopen doorhakken, het gebeurt wekelijks op het gemeentehuis in Zuidwolde. Elke dinsdag komt het college van burgemeester en wethouders in De Wolden bij elkaar om belangrijke zaken te bespreken. Doet doen ze tegenwoordig minder vaak in een saai kantoor, want ze trekken erop uit. Eén keer per maand zoeken ze een locatie op in een dorp. De eerste halte van dit jaar is het dorpshuis in Drogteropslagen.

"De Wolden is een grote gemeente en bestaat uit veertien dorpen. Op deze manier hopen we dichter bij onze inwoners te staan", vertelt burgemeester Inge Nieuwenhuizen. "Mensen kunnen gewoon het gesprek met ons aangaan en vertellen wat voor belangrijke dingen er spelen in hun omgeving."

Problemen aankaarten

Een aantal inwoners was aanwezig om te praten met het college. Harrie Bouwer vindt de bespreking op locatie een mooi initiatief. "Meestal als wij wat willen aankaarten, dan moeten we naar het gemeentehuis toe. Ook vaak voor de kleine dingen. Dan is het wel fijn dat ze eens onze kant opkomen."

Mede-inwoner Jan Zagers kon direct wat inbrengen tijdens de eerste ontmoeting. "Dorpshuizen krijgen te maken met hoge energiekosten. Ik heb dat probleem aangekaart bij het college, ik ben vooral benieuwd wat voor hulp er beschikbaar is. Het is ook makkelijk op deze manier, ik heb het gevoel dat er echt geluisterd wordt."

Geheimen

Alle gesprekken vinden plaats onder het genot van broodjes en soep. "Ik heb ook best wel honger", lacht Nieuwenhuizen. "Ik ben op de fiets samen met een andere wethouder." Na het eten moet er vergaderd worden. Op de vraag of de inwoners mogen blijven is ze duidelijk. "Dat zijn besloten vergaderingen, dus helaas is dat niet mogelijk."