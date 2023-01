Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe krijgt van vijf gemeentes meer subsidie

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe krijgt van vijf gemeentes extra subsidie. Het fonds heeft in 2022 meer aanvragen gehad dan een jaar eerder. Daarom hebben ze meer geld nodig dan begroot was voor dat jaar.

Het gaat om de gemeentes Assen, Meppel, Emmen, Borger-Odoorn en de Wolden. In totaal krijgt het fonds ongeveer 100.000 euro extra.

Het Jeugdfonds betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziekles of iets soortgelijks. Twee á drie kinderen per klas groeien op in een gezin met geldzorgen en voor die kinderen kan het fonds wat betekenen. Zo is er jaarlijks per kind een budget beschikbaar voor sportles en een cultuuractiviteit. Onder cultuuractiviteit valt onder andere dansen, theater, scouting, schilderen en zingen.

'Met de rem erop'

Coördinator Koert Thalen van het Jeugdfonds Sport en Cultuur is blij met het nieuws. "Toen de subsidie voor 2022 is aangevraagd, liepen wij nog met mondkapjes. Op dat moment hadden we minder aanvragen. Daarnaast willen wij niet zoveel geld in kas hebben, dat we niet kunnen besteden. Daarom is de aanvraag van 2022 met de rem erop gedaan."

Het aantal aanvragen van 2022 evenaart nu het aantal aanvragen dat in 2019 is gedaan, vertelt Thalen. "Achteraf blijkt dat door de oorlog en de energiecrisis er meer aanvragen zijn gedaan. Het aantal van 2021 is overstegen en we zitten rond hetzelfde aantal aanvragen als voor corona. Wij zagen dit aankomen, dus hebben we oktober vorig jaar bij verschillende gemeentes al aanvragen ingediend voor extra geld."

'Mes snijdt aan twee kanten'

Niet alleen de stijgende prijzen zorgen voor meer aanvragen volgens Thalen. "Het voordeel van corona is dat iedereen meer hulpmaatregelen voorbij zag komen. Daarnaast kreeg iedereen die twee keer 190 euro voor de stijgende energieprijzen. Hierdoor is de drempel van het doen van een aanvraag ook lager geworden. Maar er zijn ook meer mensen met geldzorgen bij gekomen de afgelopen maanden. Dus het mes snijdt aan twee kanten."

Coevorden blijft achter