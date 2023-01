Subsidie voor mkb'ers moet internationale handel vergroten

Voor internationale activiteiten van Drentse mkb-ondernemingen komt de provincie met een subsidie van 100.000 euro. Daarmee hoopt de provincie de kennis van mkb'ers over internationale handel te vergroten.

Bedrijven die zich meer op de export willen richten, kunnen daar gebruik van maken. Het geld is beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoeken en marktonderzoeken naar landen of buitenlandse markten en het laten ontwikkelen en opstellen van exportplannen. Ook kan het gebruikt worden voor opleidingen, het laten vertalen van informatie, ontwikkelingsprogramma's of voor deelname aan internationale beurzen en handelsmissies.