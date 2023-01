Amateurvoetballiefhebbers opgelet: RTV Drenthe lanceert Onze Club Podcast

In de komende twintig weken kunnen luisteraars wekelijks een nieuwe podcastaflevering verwachten, die maximaal drie kwartier duurt. Steenhuis, Meijers en de gast van dienst kiezen alle drie steeds een ander onderwerp dat zal worden besproken. "De gast die we uitnodigen kan bijvoorbeeld een trainer, topscorer, voorzitter of echte clubman zijn. Daarnaast laten we ook hoogepunten uit de uitzending van Onze Club voorbijkomen en bespreken we de actualiteit."

"Aan het eind van de podcast werpen we ook een blik op het speelprogramma van het aankomende weekend. Het is niet alleen maar slap gekeuvel", zegt hij. "Het is echt de bedoeling dat als je naar de Onze Club Podcast luistert, je helemaal op de hoogte bent van wat er in het Drentse amateurvoetbal leeft. Kortom, dit wordt een podcast voor en door het amateurvoetbal, van de topamateurs tot de lagere regionen. Want uiteindelijk is iedereen ook gewoon een beetje verliefd op amateurvoetbal, toch?"