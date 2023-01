Blije gezichtjes op de zelfportretten van Tanya (9) uit Oekraïne

Als ze blij is tekent ze vrolijke gezichtjes op haar zelfportretten. Hier in Nederland heeft ze er al tientallen gemaakt. De schilderijen met daarop tranen en zwarte regenbogen bleven achter in het appartement in Kiev. De kunstwerken van de 9-jarige Tanya uit Oekraïne hangen nu, samen met die van haar creatieve ouders Dmitry en Oksana, in galerie Kunst Op Vijf in Coevorden.

Het Coevorder Kunstenaars Collectief geeft amateurkunstenaars elk jaar de kans om hun werken een maand te exposeren in galerie Kunst Op Vijf in de Sallandsestraat. Daar zitten soms bijzondere creaties tussen. Voor Dmitry en Oksana Fedorov en hun dochter Tanya, die gevlucht zijn voor de oorlog, is het een kans om hun schilderkunsten te vertonen.

"We zouden weleens vluchtelingen uit kunnen nodigen om hier te schilderen en te exposeren", dacht Minno de Roo, voorzitter van de kunstenaarsvereniging. "Toen zijn we via de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst, red.) in contact gekomen met Dmitry, Oksana en Tanya", vertelt hij. De creatieve familie is direct na het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne uit Kiev gevlucht naar Nederland en verblijft nu al maanden in Coevorden.

Communiceren via de kunst

"In het begin was de taalbarrière nog lastig", blikt De Roo terug. "Maar dat ging steeds beter. Elke donderdagmiddag hebben ze Nederlandse les en met Engels en wat handen- en voetenwerk kunnen we ons wel verstaanbaar maken. En via de kunst natuurlijk. Ze schilderen veel buiten, maar ook in ons atelier op de bovenverdieping. We leren veel van elkaar, want het zijn professionele schilders met veel talent."

Aan de muur halverwege de lange expositieruimte hangen zo'n twintig schilderijen. Die komen van de handen van Dmitry en Oksana. Hij schildert veel straatbeelden in de buitenlucht, zij vooral bloemen met veel verf. Dmitry werkt als grafisch designer en schilder. Vol trots toont hij zijn kunstwerken: "Dit is de brug bij de Pampert en dit was dicht bij de Action", als hij naar een doek met daarop een boot in de gracht wijst. "En hiervoor ben ik naar Dalen gegaan. Dit is de molen."