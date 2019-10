Nieuwe deadline herstel geluidswal Spier weer niet gehaald

Aannemer Bouwhuis uit Beerzerveld geeft aan dat hij 1,5 maand geleden al had willen beginnen met het repareren, maar dat er nog geen aangepaste vergunning is afgegeven door de gemeente.Bouwhuis zegt 5 tot 6 weken nodig te hebben voor de uitvoering van de werkzaamheden en daarmee wordt de datum van 1 november dus niet gehaald.Een woordvoerder van de gemeente Midden-Drenthe zegt dat de geluidswal dinsdag of die week daarop onderdeel van gesprek is bij het college. Maar een besluit over het in behandeling nemen van de aanvraag of over de verlening van de vergunning is er dan naar verwachting nog niet.Wethouder Anique Snijders heeft tijdens de commissievergadering ruimte en groen van 12 september aangegeven dat de aannemer een vergunningsaanvraag heeft ingediend en dat de gemeente hem daarop een verzoek om aanvullende informatie heeft gestuurd. Hij heeft 4 weken de tijd gekregen om daarop te reageren. Een woordvoerder geeft aan dat inderdaad extra informatie is aangeleverd, maar kon niet zeggen of dit voldoende is.De aannemer blijft van mening verschillen met de gemeente over de oorzaak van het instorten van de geluidswal. De gemeente stelde de aannemer in april aansprakelijk voor de schade, omdat uit onderzoek van de gemeente was gebleken dat de constructie niet aan de eisen voldeed. Bouwhuis houdt het op sabotage als oorzaak.Lang heeft de aannemer overwogen de gang naar de rechter te maken in verband met de aansprakelijkheid, maar hij zegt daar nu vanaf te zien. "Ik vind niet dat we ongelijk hebben. Er zijn dingen gebeurd die het daglicht niet kunnen verdragen. Maar ik ga er niet over bakkeleien. Ik heb er geen belang bij om met de gemeente voor het bankje te gaan staan. Dat is slecht voor de naam van mijn bedrijf", zegt Gert Bouwhuis.