Van supermarkten tot cultuur: alles lijkt samen te komen op PBH-terrein Zuidlaren

Twee supermarkten, een cultuurhuis, een gezondheidscentrum en 52 appartementen: het komt allemaal aan de voorzijde van het Prins Bernardhoeve-terrein in Zuidlaren.

In een zogeheten 'volumestudie' hebben LAOS Landschapsarchitecten en Specht architectuur en stedenbouw uitgerekend wát er allemaal kan komen. Daarbij gaven zij per onderdeel aan hoeveel vierkante meter daarmee gemoeid is.