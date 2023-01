Bloedstollende oefening Drentse militairen: 'We moeten op elkaar ingespeeld raken'

Geamputeerde ledematen, poppen waar bloed uit spat en getrainde acteurs: de militairen van de 43e Geneeskundige Compagnie uit Havelte staat heel wat te wachten bij hun oefening in Assen vandaag. Er wordt door de militaire verpleegkundigen geoefend op levensbedreigende situaties in oorlogssituaties. "We moeten met elkaar vertrouwd raken."

Zodra een hard en ronkend geluid klinkt, is iedereen in het kamp in de opperste staat van paraatheid. Per boxer, een militaire en gepantserde ambulance, komt een gewonde collega van het front. In het geval van deze oefening een pop, maar de situatie is er niet minder serieus op. De 'patiënt' mist een onderbeen en moet hij gestabiliseerd worden.

"Bij zo'n situatie is het treffen van bloedstelpende maatregelen erg belangrijk", vertelt militair verpleegkundige Renato Altenburg. Waarom nemen hij en zijn collega's het zo serieus? "Dit is belangrijk voor ons. Je moet alle mogelijke situaties goed doorlopen, zodat je goed op elkaar ingespeeld raakt, elkaars goede en zwakke punten leert kennen en elkaar optimaal aanvult. Zo kun je ook bij heftige situaties goed je werk doen."

Dreiging