Boeren en bouwen weer mogelijk als er maar geen stikstof bij komt

De twaalf provincies hebben nieuwe regels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming. Kern van de nieuwe regels is dat door het wegvallen van het voormalige Programma Aanpak Stikstof (PAS) nu van tevoren moet worden aangetoond dat emissie en depositie met zekerheid afnemen of in ieder geval niet stijgt.De vergunningverlening was stopgezet na de uitspraak van de Raad van State dat de PAS niet deugde. Het Nederlandse stikstofbeleid is in strijd met Europese natuurwetgeving, zo oordeelde de raad in een rechtszaak die was aangespannen door natuurorganisaties.Op basis van het PAS gaven overheden toestemming voor allerlei activiteiten waarbij stikstof wordt uitgestoten. Bijvoorbeeld de aanleg van een weg of de bouw van een veehouderij. Het uitgangspunt was dat een vergunning wordt verleend als er maatregelen worden genomen om de schade die stikstof aan de natuur veroorzaakt in te perken. Het probleem met die aanpak is dat vooraf helemaal niet vaststaat dat de maatregelen echt werken. Dat moet nu vooraf wel duidelijk zijn.Het gaat om intern en extern salderen. Plannenmakers die aan kunnen tonen dat ze per saldo geen stikstof uitstoten of aan kunnen tonen dat dit geen grote effecten heeft op Natura 2000 gebieden kunnen weer een vergunning krijgen. Dit kan door de stikstofuitstoot te beperken met schonere technieken -denk aan filters- of door een beperkte stijging van de uitstoot te verrekenen met een veel grotere daling van een andere bron. Dat noemen de provincies extern salderen.Projecten die wel effect hebben op de natuur kunnen als ze van groot maatschappelijk belang zijn en er geen alternatieven zijn doorgaan als ze de uitstoot maar op een andere manier compenseren.De vraag die dit oproept is natuurlijk: krijgen we straks niet heel veel koehandel met emissierechten zoals ook grote vervuilende industrieën en energiecentrales dit doen?Gedeputeerde Peter Drenth van Gelderland laat namens de twaalf provincies weten dat er iets moest gebeuren omdat de samenleving volgens hem stil staat. En dat moest ook recht doen aan de uitspraak van de Raad van State. Dat is dus lastig manoeuvreren.Het enige dat nu weer kan is het verleden van vergunningen. Over de aanpak van de stikstofproblematiek per regio moeten de provincies en het kabinet nog verder om tafel. Dus waar bijvoorbeeld de maximumsnelheid omlaag moet vanwege een kwetsbaar natuurgebied of het heel lastig word een boerenbedrijf te runnen bij een natuurgebied is nog niet duidelijk.