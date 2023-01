Eis: cel voor steken met gebroken glas tijdens 'gezellig avondje thuis'

"Het moet een ongeluk zijn geweest. We weten totaal niet wat er is gebeurd", zei een 40-jarige vrouw uit Emmen vandaag over een steekincident in haar woning, vorig jaar juli. Voor poging tot zware mishandeling en vernieling eiste het Openbaar Ministerie (OM) een celstraf van zes maanden, waarvan de helft voorwaardelijk.

De hulpdiensten togen in de nacht van 22 juli naar de woning van de vrouw, omdat iemand was neergestoken. De deur werd opengedaan door een man met bebloede kleding. Op de kamervloer zat de bewoonster, besmeurd met bloed. De man had steekwonden in zijn buik, borst en benen en werd in het ziekenhuis gehecht. Tegen de politie vertelden beiden dat een 'gezellige avond ongelukkig was afgelopen'. Het was voor hen een raadsel wat er precies was gebeurd. Beiden hadden veel alcohol gedronken.