Wie moet zorgen voor bruisend centrum Assen? Ondernemers lopen niet warm voor stemming

Willen ondernemers in het Asser centrum extra betalen voor activiteiten in de stad via een zogeheten BIZ-belasting? Binnenstadsvereniging Vaart in Assen (ViA) moet dat uiterlijk morgenmiddag van ze weten, middels een enquête. Maar middenstand en vastgoedeigenaren in hartje stad lijken er niet echt happig op om de beurs te trekken.

De stemming over de zogeheten Bedrijven Investeringszone (BIZ) begon 2 januari en loopt donderdagmiddag om 12.30 uur af. Maar na dik twee weken lopen de 630 stemgerechtigden nog niet echt warm voor de enquête. De benodigde vijftig procent aan stemmen is nog lang niet binnen. 't Zijn er tot nu toe zo'n tweehonderd die gereageerd hebben.

Als ViA het quorum van 315 stemmers niet haalt, is het BIZ-avontuur al voorbij voordat de vóórs en tegens überhaupt geteld zijn. En zijn er wel voldoende, dan moet twee derde van de stemmers ook nog vóór zijn, wil de bruistaks doorgaan.

'Geld ophalen uit het veld'

ViA wil het koopcentrum bombarderen tot een zogenoemde Bedrijven Investeringszone (BIZ), om van alle ondernemers die met hun pand binnen de cirkel liggen extra geld te kunnen heffen. Zo'n 168.000 euro moet daarmee worden opgehaald.

Daar bekostigt de binnenstadsvereniging dan evenementen van, de aankleding van de straten, citymarketing en speciale projecten die reuring geven. Zoals vorig jaar de enorme buste van Frida Kahlo op de kop van de Vaart, als blikvanger voor de internationale kunsttentoonstelling in het Drents Museum. Doel van dit alles is om meer bezoekers te trekken en ze langer laten blijven, zodat er meer geld besteed wordt.

De binnenstadsvereniging moet daarvoor op de ondernemers afstappen, want de gemeente kort vanaf dit jaar 100.000 euro op het budget van ViA. Het gemeentebestuur vindt het tijd dat de club, na jaren van stevige subsidiëring, nu ook maar bij de eigen achterban voor geld moet aankloppen. Winkeliers en vastgoedeigenaren gaat de BIZ-belasting al snel honderden euro's per jaar kosten.

'Ik lig er best wakker van'

Binnenstadsregisseur Kjeld Vosjan van ViA doet z'n stinkende best om de boodschap aan de man te brengen. 'Samen werken aan de bruisende binnenstad van Assen = samen stemmen vóór de BIZ'. Met die wervende slogan op folders gaat hij de boer op, in een poging zoveel mogelijk stemmers achter die Asser bruistaks te krijgen. Maar ook hij voelt inmiddels wel aan dat het een lastig te verkopen verhaal is.

"Ja, ik lig er best wel wakker van. Het gaat om de stad. En kunnen we die verder brengen met elkaar?" Hij loopt tegen veel gemor aan, vooral over de gemeente Assen. Veel ondernemers hebben het idee dat zij nu vooral moeten opdraaien voor een bruisende binnenstad, en niet de gemeente. En dat voelt verkeerd.