Drentse schapen ontregelen Groningse villawijk

Dat zorgde voor het nodige oponthoud in de aangrenzende straten van de Groningse wijken De Wijert en de Villabuurt-West. Zo raakte het verkeer gestremd omdat de schapen kriskras over de weg liepen.De dieren van herder Bouke Arends uit Emmen verdeelden zich in kleine groepen over de wijken en stonden voornamelijk in grasvelden van buurtbewoners te grazen.De politie bewaakte de orde in de wijken en probeerde de schapen samen met de herder terug in het weiland te krijgen. Hoe het kon gebeuren dat de schapen uit het weiland wisten te ontsnappen is niet bekend.