Kwart meer Drentse flitsboetes in zomerperiode

In totaal registreerden de flitspalen langs de Drentse wegen vanaf mei tot en met augustus 17.199 overtredingen. Het gaat daarbij om hardrijders of automobilisten die door rood rijden. Van januari tot en met april werden 13.818 automobilisten op de bon geslingerd.Het aantal flitsboetes steeg in Drenthe met 24,5 procent. Alleen in Limburg (25,3) en Zeeland (44,1) was de procentuele stijging groter.De stijging van de flitsboetes in Drenthe wordt voornamelijk veroorzaakt door de flitspaal langs de Vaart in Assen. Daar gingen in de eerste vier maanden 2.977 automobilisten op de bon, tegenover 4.622 in de zomerperiode. Ook in Borger-Odoorn ging het duidelijk vaker mis: 3.357 boetes tegenover 4.153. Mogelijk is de komst van onwetende toeristen in de zomerperiode hiervan een oorzaak.In de maanden mei tot en met augustus werden in heel Nederland 1,3 miljoen flitsboetes uitgedeeld aan hardrijders of automobilisten die door rood reden. Dat zijn er 15 procent meer dan in de eerste vier maanden van dit jaar.De meeste boetes werden in de zomerperiode uitgedeeld in de provincie Zuid-Holland: 437.405. In Friesland gingen slechts 6.389 automobilisten op de bon.