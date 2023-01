Het nieuwe Zuidlaren begint aan de voorzijde van het PBH-terrein

Inwoners aan zet

Wethouder Vellinga geeft aan dat de bal nu juist bij de inwoners van Zuidlaren ligt. "Met de opmerkingen van inwoners, gaan we aan de slag richting een definitief plan. Ook de Klankbordgroep heeft meerdere kansen om inbreng te hebben."

Vellinga benadrukt dat de keuze voor twee supermarkten een duidelijke wens van de Zuidlaarders is. "Uit een enquête is gebleken dat een grote meerderheid daar behoefte aan heeft. Er is ook marktruimte voor."

Sociale functie

Albert Stadman beaamt dat. De adviseur van Lokaal Retailbelang helpt de ondernemersvereniging in Zuidlaren bij de centrumontwikkeling. "Over twintig jaar gaan we nog steeds naar de supermarkt", pareert hij een opmerking dat online het lijkt te winnen van fysiek winkelen. "Ik ben er dan ook niet bang voor dat de twee supermarkten hier leeg zullen blijven."

Volgens hem waren twee supermarkten geen harde eis voor de handelsvereniging. "Maar wel een logische gedachte. Daarbij is het belangrijk dat er verbinding blijft tussen het terrein en het centrum. Daar is goed over nagedacht."