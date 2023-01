Tiny Houses in Assen op 'overhoekje' langs A28: 'Het had mooier gekund'

Beide vrouwen zitten in de Focusgroep Tiny Houses Assen, die nu verder de kar gaat trekken om het kleinschalige woonproject daadwerkelijk van de grond te trekken. Ze zijn al lang blij dat er na jaren discussie eindelijk een plek is gevonden. Want in de gemeenteraad van Assen wordt al meer dan tien jaar gesproken over de wenselijkheid om alternatieve woonvormen mogelijk te maken in de provinciehoofstad. Of in de vorm van tiny houses of microwonen. Dat eerste lijkt nu daadwerkelijk van de grond te komen. En de eerste schets voor de locatie is klaar.