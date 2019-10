Oranje met emotionele Miedema langs Rusland

Daniëlle van de Donk opende in haar honderdste interland de score, Vivianne Miedema uit Hoogeveen tekende na een uur spelen voor de 2-0. Voor de 23-jarige topschutter aller tijden van Oranje betekende dat haar 65ste doelpunt in 85 interlands. De Drentse barstte na haar doelpunt in tranen uit."Mijn opa is zaterdag overleden. Hij was mijn grootste fan'', vertelt Miedema over het verhaal achter haar tranen. "Mooi dat ik deze goal voor hem kon maken", zei Miedema, die ondanks de emotionele dagen die achter haar liggen toch 'gewoon' aan de aftrap verscheen.De grootvader van de 23-jarige spits overleed zaterdag. "Het was schrikken, het gebeurde best wel onverwacht. Toen we vorige week in Slovenië zaten, heb ik even contact gehad met de familie. Op het moment dat we zaterdag in Nederland landden, was ik al te laat", vertelde de topschutter aller tijden van Oranje met tranen in haar ogen."Ik ben heel blij dat ik het weekend thuis kon zijn voor m'n familie. De broers van opa en oma zeiden direct tegen me: je moet dinsdag weer aan de aftrap staan, dat is wat opa zou willen. Sarina liet me daar vrij in, ik had niet gehoeven. Maar ik wilde zelf heel graag spelen. Voor opa."Opa Miedema was een trouwe bezoeker van de wedstrijden van zijn kleindochter. "We hebben een echte voetbalfamilie. Opa was er altijd bij. Vorig jaar ging hij mee naar Noorwegen en Zwitserland en hij was ook in Frankrijk. Opa was een groot voetbalfan. Hij kon zelf niet voetballen, maar als we wel eens een balletje aan het trappen waren, zei hij altijd: je moet het zus en zo doen. Hij was een heel belangrijk persoon in ons leven."De regerend kampioen van Europa won in groep A ook al van Estland (0-7), Turkije (3-0) en Slovenië (2-4). Sherida Spitse, in de eerste drie duels goed voor maar liefst vijf doelpunten, miste in het Philips-stadion na 25 minuten spelen een strafschop.Oranje vervolgt de kwalificatiereeks die moet leiden naar het EK van 2021 in Engeland volgende maand tegen Turkije (in Izmir) en Slovenië (in Arnhem).