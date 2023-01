N33 weer open na brand in oplegger met auto's, chaos Gieten voorbij

Vanwege brand in een oplegger vol auto's was de N33 tussen Gieten en Gieterveen enige tijd afgesloten. De weg richting Veendam was al eerder open, alleen richting Assen waren beide rijstroken nog afgesloten. Volgens Rijkswaterstaat had de berger ruimte nodig om de vrachtwagen te bergen, met een telescoopkraan.