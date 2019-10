Koken en natuurlijk ook eten om te integreren in Emmen

Iedere dinsdagavond is het smullen geblazen in de eetgelegenheid bij theaterschool Loods13 in Emmen. De Syrische Vrouwengroep en New Dutch Connections hebben samen een eetclub opgericht om integratie op gang te brengen. Tientallen mensen aten gisteravond mee.

"Soms is het best moeilijk", zegt Nour Saadi, voorzitter van de Syrische Vrouwengroep. "Maar wij gaan door met integreren door middel van projecten en samenwerken. Wij willen graag eten maken, en connecties. Eten is de kortste weg om dat te doen."Op het menu staat een syrisch gerecht, met onder meer rijst en lamsvlees. En als toetje: baklava. "Lekker zoet eten. En dat wil ik met liefde delen", zegt vrijwilliger Marel William.En niet alleen is het lekker eten, ook roept Siriki Diarrassouba van New Dutch Connections de mee-eters op om te wisselen van tafel. Een soort stoelendans dus. "Ga bij iemand zitten die je niet kent", roept hij. "En maak de connectie!""Ik vind het superleuk en belangrijk dat dit gebeurt, dit hebben wij nodig. Ik heb al leuke gesprekken gevoerd", zegt Jude Bachara, dochter van Saadi. Het gezin kwam zes jaar geleden naar Nederland vanuit Syrië. "Het is moeilijk om van plek te veranderen. Alles is anders. Maar stapje voor stapje kan je van alles bereiken."Titia Luitjens is speciaal vanuit Apeldoorn gekomen naar Emmen om het eten te proeven. "Ik was betrokken bij de oprichting van de Syrische Vrouwengroep. Ik heb ze zien binnenkomen in Ter Apel en zag het toen ze hun woning kregen in Emmen. Er is veel gebeurd, veel georganiseerd. Nu hebben ze hun eigen eetclub. Ik vind het subliem", zegt ze.