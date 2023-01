'DNA-verwantschapsonderzoek in zaak kofferbakmoord'

Politie en justitie gaan een zogeheten DNA-verwantschapsonderzoek doen in de zaak van de kofferbakboord. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Bij de moord op Ralf Meinena (31) uit Klazienaveen is DNA gevonden, waarvan justitie niet weet van wie het is. Dat DNA zat op een frisdrankflesje dat tussen de middenconsole en het gaspedaal van de automaat was geklemd, waardoor zijn Mercedes 'zelfstandig' het water in kon rijden. Ook is er een sigarettenpeuk met hetzelfde DNA gevonden achterin de auto van Meinema.

Daarom gaat justitie nu onderzoek doen in de DNA-database, in de hoop via een familielid die is geregistreerd in de database op het spoor van de dader te komen. Veroordeelden voor misdrijven, waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan, moeten verplicht DNA afstaan dat wordt opgeslagen in een databank.

In mei werd verdachte Hans O. uit Emmen door de rechtbank vrijgesproken voor moord wegens een gebrek aan bewijs. Er was 18 jaar tegen O. geëist, die het slachtoffer op de avond op 30 maart als laatste had gezien. Het hoger beroep daartegen loopt nog.