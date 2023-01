OM herhaalt DNA-verwantschapsonderzoek in kofferbakmoord

Bij de moord op Ralf Meinena (31) uit Klazienaveen is DNA gevonden waarvan justitie niet weet van wie het is. Dat DNA zat op een frisdrankflesje dat tussen de middenconsole en het gaspedaal van de automaat was geklemd, waardoor zijn Mercedes 'zelfstandig' het water in kon rijden. Ook is er een sigarettenpeuk met hetzelfde DNA gevonden achterin de auto van Meinema.

In 2019 is al zo'n onderzoek in de databank uitgevoerd met het volledig profiel van de onbekende man. Daar is toen niets uitgekomen. "Omdat dit onderzoek al ruim drie jaar geleden is gedaan en het aantal DNA-profielen in de databank is toegenomen, bestaat wellicht de kans om nu wel een familielid van deze onbekende man te vinden", aldus het OM. Het is nog niet bekend wanneer dit zal plaatsvinden. Het OM laat verder nog weten dat het onderzoek naar deze onbekende man los staat van de strafzaak die nu dient in hoger beroep.