Bronzen filmdoek in Assen krijgt nieuwe plek

Na restauratie door een bronsgieterij in Meppel, komt het grote filmdoek met vier naakte vrouwen vlak bij de bioscoop van DNK te staan. En wel in het perkje, pal naast de trappen richting De Nieuwe Kolk. Vrijdag wordt het gerestaureerde beeld onthuld.Daarmee komt een jarenlange wens in vervulling van Assense Cobie Zonderman. De Vaart-bewoonster vond dat het grote filmdoek, na het opengraven van de draaikolk van de Vaart in 2013, volstrekt op de verkeerde plek kwam te staan. Het gevaarte belemmerde het vrije en fraaie uitzicht op de nieuwe Vaart, zo vond ze, en ze begon een strijd tegen terugplaatsing. Zes jaar later krijgt ze alsnog haar zin.Voor het opengraven van de draaikolk in de Vaart, stond het beeld ook aan het begin van het water, maar toen nog aan de rand van een bomenparkje.Het kunstwerk is in 1995 gemaakt door kunstenares Annet Haring, in opdracht van het VrouwenFilmfestival en aangeboden aan de gemeente Assen. Al veertig jaar wordt dit filmfestival in de stad gehouden, tegenwoordig onder de naam Internationaal Filmfestival Assen (IFA). Jaarlijks wordt ook de IFA-trofee uitgereikt aan een vrouw die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van vrouw en film. De trofee is een kleine replica van Het Filmdoek. Actrice en scenarioschrijfster Rifka Lodeizen kreeg hem in maart als laatste.Volgens de gemeente Assen doet Het Filmdoek op de nieuwe locatie recht aan de herkenbaarheid van bioscoop DNK, de bekendheid van het Internationaal Filmfestival Assen en de ontwikkeling van het culturele leven in Assen. Wethouder Karin Dekker onthult vrijdag het opgeknapte beeld op de nieuwe plek.