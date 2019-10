Scholieren in Drogteropslagen krijgen langverwachte boomhut

"Vorig jaar hebben ze meegedaan aan de kindergemeenteraad", legt ze uit. "Ze hadden een plan bedacht, maar dat haalde het helaas niet." Toch gaven de kinderen niet op. "Ze hebben toen een brief gestuurd naar de burgemeester." De gemeente heeft nu toch geld beschikbaar gesteld uit de pot Initiatiefrijk De Wolden.Er is alleen nog een heel klein probleempje. Om de boomhut te bouwen, zijn er nog handige klusvaders en -moeders nodig. Een van de vaders die komt klussen, is Oscar Pont. "De kinderen hebben echt supermooie plannen gemaakt", lacht hij. "Die tekeningen waren soms echt hele bouwwerken. Ik weet niet of de boomhut zó mooi gaat worden, maar we gaan ons best doen."In het speelbos naast de school staat een grote, stevige eikenboom. Het is de bedoeling dat de boomhut daar wordt gebouwd. "We gaan om die boom heen bouwen", zegt Pont. "De boomhut wordt niet al te hoog, maar krijgt wel een huisje en een trap."Wanneer de boomhut klaar moet zijn, hangt nog even af van het aantal ouders dat mee wil helpen. Als er genoeg helpende handen zijn, denkt Pont dat de boomhut er in een dag moet kunnen staan. De school hoopt dat de boomhut eind november uiteindelijk klaar is.